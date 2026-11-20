Diahuebs anochi polis atento pasando den Havenstraat a sinti holor di marihuana, mesora a para bay controla y keriendo cu ta un local a bin resulta ta un turista. Polis a reclama e turista cu esaki ta prohibi na Aruba ta contra ley y ta castigable. E turista mesora a pidi sorry y a deshaci di e droga.
Polis durante patruya pasando den Havenstraat a haya holor di marihuana!
Diahuebs anochi polis atento pasando den Havenstraat a sinti holor di marihuana, mesora a para bay controla y keriendo cu ta un local a bin resulta ta un turista. Polis a reclama e turista cu esaki ta prohibi na Aruba ta contra ley y ta castigable. E turista mesora a pidi sorry y a deshaci di e droga.