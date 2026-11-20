Nos ta contento cu loke bida ta duna nos, y nos kier ofrese Señor nos merito.
Ta cu hopi orgullo nos ta trese esaki padilanti y nos kier pa nos tur ta riba un solo caminda.
Nos bon Dios semper ta cu nos, nos mester pensa un rato pa kiko nos mester ofende nos bon Dios anto ?
Nos como ejempel pa nos generacion, pakiko cos a bira asina ki anto ?
Nos grandinan a sinja nos tur cos, nos a lanta cu respet, bon educa, cu te hasta nos a hanja un nomber internacional como un isla di bon hende, bon educa.
Awendia por wak cuanto mayor, abuela ta pasa mal rato den man di jui y nietonan.
Pakiko ? Dicon ?
Kiko por a bai robes ?
Kiko por hasi ?
Con por mehora e educación cu nos grandinan a lanta nos cune ?