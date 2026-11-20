Posted in INCIDENTE [VIDEO] Comerciante bon rabia cu e destruccion cometi na su negoshi a graba un video y denuncia esaki publicamente 08:35 November 20, 2026 Leave a comment Diabierna mainta un doño di negoshi a yega su lugar y ta bin haya un desastre na e lugar e video ta papia pa su mes y e ta hopi rabia. Anto tin cantidad di camara a graba tur cos, nan no a horta placa ni bebida pero a causa un desaster. Related Articles [VIDEO] Na Sanicolas polis a wak e chauffeur comete un infraccion y a bay su tras pa par’e Polis a bay atende un persona sospechoso cu ta keda y drumi entre e matanan na Bushiri Casi dilanti misa polis a para pa controla auto Polis buscando 2 spirito un bisti na blanco banda di Lekker cu lo tabata menasando hendenan, y e otro cu a yama bisa esey.