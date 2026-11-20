Durante e curso di “Sports Administration Course” (SAC) cu a tuma na luna di juni, a mira dirigentenan deportivo sigui diferente tayer den cuadro di maneho y adminstracion dentro di un organisacion deportivo. Banda di esaki, a haci uso di e oportunidad aki pa laga dos persona di e ekipo di COA sigui un curso pa asina por bira un “National Course Director”, cu ta certifica nan pa asina por duna e cursonan di e contenido aki basa riba e “Sports Administration Manual” di Comite Olimpico Internacional (IOC).

Como parti di nan curso, nan a presenta un modulo durante e curso SAC, y esaki a wordo controla door di Nicole Hoevertsz, Secretaria General di COA cu alabes tambe ta un National Course Director. Cu esaki a manda tur informacion pa IOC y a haya e grato noticia cu ambos Patrick Werleman y Jonathan Wever a logra termina e curso exitosamente. Cu esaki COA ta conoce 3 National Course Director cu lo sigui forma parti di e curso SAC, cu lo mira e siguiente dos parti tumando luga proximo aña.