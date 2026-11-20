Diasabra 14 di november 2026, studiantenan di EPB Oranjestad y San Nicolas a demostra nan talento, creatividad y preparacion profesional durante e ‘EPB Showcase Dinner’, organisa na Gasparito Estate den colaboracion cu Aruba Tourism Authority (A.T.A.). E actividad tabata e ultimo activacion bou di e acuerdo strategico entre A.T.A. y SEPB, como parti di e Culinary Education Plan. Meta di e iniciativa tabata pa fortalece reconocemento pa e nivel di educacion cu EPB ta brinda na studiantenan den direccion di hospitalidad y culinario, y alabes inspira mas hobennan pa considera un futuro profesional den e industria.

Preparacionnan a inicia 2 siman prome cu e evento. Studiantenan tabata involvi den tur aspecto di e evento, for di preparacion y cushinamento te na ricibi, atende y sirbi e invitadonan. E resultado tabata un concepto di ‘live cooking stations’, cu un menu di cinco plato, esta ‘five course’, combina cu seleccion di biña. E menu tabata inspira pa candela, productonan di temporada y sabor di diferente parti di mundo.

Mas cu solamente un cena, e Showcase Dinner a funciona como un momento pa pone tur locual nan a siña den practica. E studiantenan mester a aplica tecnica, traha den ekipo y interactua directamente cu invitadonan, entre nan profesionalnan activo den e industria di turismo y hospitalidad. Asina, nan por a presenta loke nan a siña den klas den un ambiente profesional y real.

E colaboracion entre A.T.A. y EPB ta parti di un esfuerso pa crea un conexion mas fuerte entre educacion y futuro profesionalnan. Inverti den talento local no solamente ta importante pa desaroyo di nos hobennan, pero tambe pa calidad di e industria di hospitalidad y gastronomia di Aruba. Pa A.T.A., desaroyo di talento local ta directamente conecta cu calidad di Aruba como destinacion. Un industria turistico fuerte ta depende di profesionalnan bon prepara cu por contribui na un nivel halto di servicio y hospitalidad.

Cu e Showcase Dinner, e studiantenan a haya e oportunidad pa mustra nan capacidad y creatividad, mientras comunidad y profesionalnan den e industria por a mira di cerca e talento cu ta creciendo den nos scolnan. E iniciativa ta reafirma e importancia di sigui inverti den educacion, oportunidad y e siguiente generacion di talento culinario di Aruba.

Un danki special ta bay na tur e studiantenan di EPB, bou guia di docente Orlin Geerman, kende cu su liderazgo y entusiasmo a haci e anochi aki posibel. Tambe un danki na tur e docentenan di e opleiding GHV (Gastheer/gastvrouw) y KOK pa nan guia y sosten durante henter e preparacion, y na tur e invitadonan cu nan presencia a contribui na haci e anochi uno berdaderamente special. Pabien EPB!