Kudawecha/Calabas – Shonnan, amantenan di un bon domino estilo “wild west”, diasabra ultimo, 14 di november, tabata tin un challenge brutal entre dos ekipo conoci pa ta maestro den e arte mortal di “tab out”! No manera ta conoci den MMA como “tap out”, si no manera ta conoci aki nan den e laberintonan scur di “night life” na Aruba como “tab out”: e arte di bula afo net prome cu bo beurt a yega pa manda un rond. Diasabra ultimo pues, e mundialmente famoso Domino Square Garden, aya net n’e grens entre Calabas y Kudawecha, tabata tin e gran honor di tin “the best of the best” den, manera nos conoce den idioma crioyo como “bulado di pipa”, of si kier uza terminologia Ingles, “tab-dancers”.
Ta trata aki di e seleccion di Glenn’s Place DT kendenan a sali for di nan neishi aya na Tanki Leendert pa bay enfrenta e trabuconan di Team 99 DT! E famoso ekipo di Glenn, tabata tin trabuconan conoci manera un famoso DJ di añanan 80; tambe un conocido “hitman” cu ta gusta opera bou un Palmita na Pos Chiquito, y “last but not least”, un conocido comerciante Hindu den artefactonan electronico cu tin su muraya decora cu diplomanan den domino, y tambe tin e record di bula cura aki na Aruba!
Den Team 99, nos por a presencia varios conocido sicario den domino cu ta keda fiel na Team 99 y ta milita tur biaha n’e conocido Domino Square Garden. Nos por a observa “Mister Niet te Geloven” en persona; e famoso piscadonan di Noord, Ronny cu Chicks; Jeff, conoci como e “rekenmachine” den domino; tambe e pagado di candela di Tanki Flip; y “last but not least” e maestro Snor, e unico cu tin un buki secreto patapata di teorianan cientifico den domino!
E bataya a bay na un forma intenso, style di un pa mi un pa bo, y na yegada di pauze, Team 99 ta gana cu 11-9. Despues di un rondo di relax y snack completamente gratis, e encuentro a sigui caminda Glenn’s Place tabata net un tiki mas miho, pero net no suficiente! Tur wega ta bay te 21, pero despues di un analisis financiero profundo, e ekipo di Glenn a dicidi cu e ora di “tab out” a yega, causando cu Team 99 ta sali triunfado cu score di 17-16! Un encuentro y anochi sumamente interesante cu sigur sigur lo bay haya su continuacion.