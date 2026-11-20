ORANJESTAD – Desde aña 2025 e peticionnan pa (re-)inscribi den Registro di Poblacion a subi drásticamente; di un promedio di 2900 inscripcion pa aña, nos ta bayendo pa mas cu 5300 inscripcion e aña aki. Esaki ta un aumento di mas cu 82%. Ademas, ta mal uza e capacidad limita y ta bende cita na personanan cu no ta comprende e sistema.

Tambe tin hopi cliente cu documentonan cu NO ta na ordo y no ta cancela nan cita of ta presenta SIN documentonan completo, y asina ta stroba otro cliente cu si ta cla pa inscribi. Segun informacion actual di DIMAS, ainda falta 5470 persona cu a haya permiso cu no por a wordo inscribi ainda.

For di principio di november 2026 nos a logra haya extra personal den forma di un proyecto. Esaki ta permiti nos cambia e proceso di inscripcion actual pa evita mal uzo di citanan riba nos website. Tur cita pa inscripcion cu ta traha caba lo keda vigente.

E proceso nobo lo cuminsa entrante dialuna 23 november 2026 pa 8’or di mainta.

Cambionan:

Loket digitaal: A expande e categorianan di persona cu por manda nan peticion via e formulario digital. E categorianan aki NO mester di cita. Esaki ta pa:

Personanan cu nacionalidad Hulandes naci den Reino Hulandes y Surnam (por ehempel un Hulandes naci na Surnam).

Personanan cu nacionalidad di un pais miembro di Union Europeo y naci den Union Europeo (por ehempel un Belgo naci na Italia).

Personanan cu a nace na Aruba (por ehempel un Colombiano naci na Aruba).

Personanan cu ta re-inscribi dentro di 5 aña.

Cada categoria tin rekesitonan cu mester manda hunto cu e formulario. E rekesitonan pa cada categoria ta specifica riba nos website https://www.censo.aw/main/inschrijving/

Cita pa inscribi: Tur otro persona cu NO ta cay bou punto number 1 (Loket digitaal) mester haya un cita pa presente personalmente. Pa haya esaki mester manda un mail pa Censo. Censo ta haci un pre-screening di bo documentonan prome cu duna bo un cita.

Mester manda un mail cu tur bo documentonan na:

Si bo fam ta cuminsa cu letter A t/m M, manda na: AfsprakenA-M@censo.aw

Si bo fam ta cuminsa cu letter N t/m Z, manda na: AfsprakenN-Z@censo.aw

Atencion!

Tur e rekesitonan cu mester manda ta specifica riba nos website https://www.censo.aw/main/inschrijving/

Manda scan di e documentonan original den formato PDF.

Skirbi bo number di telefon den bo mail.

Prome evaluacion:

Si bo documentonan ta completo y inicialmente considera suficiente confiabel, bo ta haya un cita via mail cu dia, ora y un code unico pa presenta na Censo, Schoolstraat 2.

Contact:

Si tin cualkier otro pregunta por manda esaki na info@censo.aw