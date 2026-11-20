Posted in INCIDENTE Homber a cay for di bicicleta kap su cabes na Hato banda di E.P.B. 15:58 November 20, 2026 Leave a comment Diabierna atardi a drenta informe di cu un persona a cay for di bicicleta na Hato banda di E.P.B., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital. Related Articles [VIDEO] Habitante a ser atraca den su propio cas na Victor Hugostraat [VIDEO] Chauffeur a lubida di rotonde Hato y a bay dal riba dje y keda herida [VIDEO] 4 Dama turista herida den un accidente ora nan UTV a bolter riba e caminda biniendo bek di Kapel Alto Vista Patruyanan intensivo lo kontinua rondo di islanan ABC