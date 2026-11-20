Posted in INCIDENTE Adicto ambulante deteni na warda di polis Oranjestad cu pia na herida y hasta cu poes aden. 16:53 November 20, 2026 Leave a comment Diabierna atardi a drenta informe di cu polis a detene un adicto ambulante cu su pia na herida cu poes aden, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital. Related Articles Polis a confisca auto di agresor cu a maltrata su pareha na Savaneta Bomberonan a bay Shakespearestraat pa un auto cu a pega na candela [VIDEO]!Un Toyota Yaris hatchback of Toyota Vitz a basha cura di un cas abao na Paradera y a core bay Chauffeur di auto staciona a subi caminda sin duna preferencia