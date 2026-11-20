Cambios a partir del 23 de noviembre de 2026

Inscripciones a través del mostrador digital (Digilok) SOLAMENTE PARA:

Ciudadanos neerlandeses nacidos en el Reino de los Países Bajos y Surinam;

Ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea nacidos en un Estado miembro de la Unión Europea;

Ciudadanos estadounidenses o canadienses nacidos en Estados Unidos o Canadá;

Personas nacidas en Aruba;

Personas que deseen renovar su inscripción en un plazo de cinco años.

Cita para registrarse: Todas las demás personas que NO se encuentren incluidas en el punto número 1 (Mostrador digital) deben solicitar una cita. Para obtenerla, debe enviar un correo electrónico a la Oficina del Censo. La Oficina del Censo realiza una revisión previa de sus documentos antes de asignarle una cita. Si su documentación está completa y se considera suficientemente fiable, recibirá una cita por correo postal con la fecha, la hora y un código único para presentarse en el Censo, Schoolstraat 2.

Debe enviar un correo electrónico con todos sus documentos a:

 Si su apellido comienza con la letra A o M, envíelo a: AfsprakenA-M@censo.aw

 Si su apellido comienza con la letra N o Z, envíelo a: AfsprakenN-Z@censo.aw