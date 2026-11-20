AHATA tin 6 aña ta ofrece tayer di CHTA Education Foundation pa desaroyo Aruba su forsa laboral y a crea un programa especialmente pa yuda supervisor y gerente amplia nan capacidad profesional. Pa motibo di hopi demanda, a organisa un di dos programa pa 2026, den cual 100 supervisor y gerente a participa cu hopi entusiasmo.
Cu e programa practico y interactivo, AHATA ta brinda profesionalnan cu ta interesa den crece nan carera e oportunidad pa fortalece nan liderazgo y efectividad den maneho di ekipo. E meta ta pa crea mas satisfaccion di empleado na trabao y mas potencial pa carera exitoso.
E tayer ta lidera pa Louise John y Suzanne Shillingford-Brooks di Talkabout & Earth Solutions, e facilitadonan di CHTA Education Foundation. Durante e sesionnan, e participantenan ta haya oportunidad pa comparti experiencia y desaroya habilidadnan cu nan por aplica imediatamente na trabao cu resultado positivo.
E ceremonia di certificacion a tuma lugar dia 19 november 2026, pa reconoce e esfuerzo y dedicacion di e participantenan.
Durante e ceremonia, Jim Hepple, Tesorero di CHTA Education Foundation, a comparti algun palabra di aprecio y a felicita tur graduado na nomber di CHTAEF.
Presidente y CEO di AHATA, Tisa LaSorte, a entrega e certificadonan na cada persona cu a completa e tayer. Segun LaSorte: “Ta hopi impresionante pa observa e grupo grandi di supervisor y gerente demostra nan dinamismo y deseo di sigui mehora nan capacidad. Aruba por ta hopi orguyoso di e personanan cu ta skohe e responsabilidad di maneho den hospitalidad y cu ta dedica na influencia positivo riba nan ekipo.”
AHATA tin como meta pa sigui stimula desaroyo y crecemento di e forsa laboral y contribui na carera exitoso den e industria di hospitalidad di Aruba. AHATA ta aprecia e aliansa cu CHTA Education Foundation y e compromiso di su miembronan pa sigui inverti den nan ekipo y den e futuro di e industria di turismo di Aruba.