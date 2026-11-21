Diasabra mainta a drenta informe di un incidente cu hende herida na Ser’i Teishi na e bahada pa Mahuma, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un incidente unda un mucha di 10 aña coriendo bicicleta riba e caminda destina pa ciclista band’i e caminda proncipal na e bahada di Ser’i Teishi a perde control bay dal na e vangrailsnan. Debi na e impacto e mucha tabata keha di dolor di e caida y e tin problema pa hala rosea tambe. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha.