Un mainta di aire fresco y un bellesa di naturalesa nos ta spierta y lanta cu prome compromiso ta nos bon Dios, pa nos mustre y resa pa e bunita dia cu a cuminsa pa nos.
Nos ta pidi Señor pa proteha nos, pa guia nos riba cada dia y proteha nos di tur malo pa nos.
Señor cuida nos famia cada día y proteha nos famia cada día.
Cuida e mundo cu awendia ta sufri fi tanto calamidad pisa, cu tin lidernan hopi bruha cu ta mira mas pas nan mes y nan orgullo, enbes di bienestar general.
Aleja nos di tur mal aire y aura.
Tene leuw di nos tur cu kier hasi nos malo cu mal intencion, cu tin ora ta mas serka di nos cu nos sa.
Bendicion na monton nos mester pa por enfrenta bida cu ta hopi dificil pero nos Fe den nos bon Dios semper ta keda aumenta.