Diasabra anochi a toca turno na rotonde Esso Heights pa iluminacion di Pasco. Minister Arthur Dowers a sende e lusnan den forma moderno usando un app. Den presencia di director di Utilities alaves director di A.W.S.S. kende hunto cu su empleadonan a haci un bunita trabao di decoracion. Asina ta trece e ambiente di Pasco mas cerca den e barionan. Pa e ocasion aki cu banda musical a entretene e inauguracion, diferente personanan di e bario a haci nan presencia, ya caba tin ideanan mas grandi y bunita pa otro añanan!