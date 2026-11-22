Awe día di Señor cu tur respet y confiansa nos ta ricibi nos Dios den nos curason.
Cu hopi Fe pa Señor nos ta sigui padilanti y purba logra lo maximo di otro día.
Mamá di Dios, la birgen Maria semper di nos banda pa sigui guia nos.
Hesus cu a habri porta pa nos cu su resurecion, ta hopi importante den nos bida.
Cada ser humano cu ta pensa bon sa sigur kiko tur a nifica pa nos.
Awendia ta hopi mas dificil pa sigui den bon caminda, mirando tur e diberticion cu ta rondona nos y cu por pone hopi hende nan cabes bruha, te cu nan ta coi caminda robes.Di tur manera nos ta sigui gradici nos bon Dios pa cada día mas den nos bida y pa tur e amor y carinjo cu nos Tata Celestial ta duna nos.