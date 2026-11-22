Diadomingo merdia a drenta informe di cu a bin haya un persona boca abao den un plas di sanger na Santa Cruz, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya e persona benta abao den e plas di sanger sin hala rosea. Na yegada di e ambulans nan a bin constata cu e homber no ta duna señal di bida mas y mesora a pidi presencia di un dokter como tambe e dokter forensico mientras a avisa tur otro unidad competente pa presenta na e sitio. Na e momentonan aki autoridad ta investigando e caso aki. UPDATE: Investigacion a termina y a deduci cu aki ta trata di un morto natural.