Guarda Costa di Forsa di Defensa di Guyana (GDF) ta anfitrion di e barko di sosten logistico di Marina Real di Hulanda, HNLMS PELIKAAN, pa un Port Call di cuatro dia bao di un programa di intercambio naval bilateral entre Guyana y Hulanda. E compromiso ta proveé ​​oportunidatnan pa interaccion y discucion profecional riba entrenamento maritimo. HNLMS PELIKAAN a yega Georgetown riba diabierna, 20 di November 2026, prome cu su programa di compromisonan programa.

Prome cu nan a yega na e Demerara Sugar Terminal Wharf, HNLMS PELIKAAN a participa den un ehercicio fotografico riba laman (PHOTO-EX) huntu cu e GDFS SHAHOUD y dos barco di patruya di Wardakosta.

Despues di su yegada, e Oficial Comandante di e barko, Teniente Comandante Max Borsboom, compaña pa miembronan di e delegacion bishitante, a haci un bishita di cortesia na e Hefe di Staf di Defensa, Brigadier Omar Khan, MSS, na e Campo Base Ayanganna.

Brigadier Khan a yama e delegacion bon bini, y e discucionnan a trata relacionnan di defensa Guyana-Hulanda y oportunidatnan pa mas coperacion. Tambe tabata presente e Attache di Defensa di Hulanda pa Surinam, Guyana i Brazil, Teniente Coronel, Leontien van den Berg , Oficial Comandante, Wardakosta, Comandante David Shamsudeen, MEM, i Oficial di Staf Uno – Debernan Special , Teniente Coronel Kirk Marlock.

E programa ta ensera intercambio profecional y entrenamento maritimo cu ta envolvi miembronan di Guardacosta di GDF y nan homologonan hulandes. E compromisonan aki ta provee ​​un plataforma pa comparti conocemento operacional y analisa practicanan relevante pa operacionnan maritimo.

Pa e GDF, compromisonan di e indole aki ta central pa cultiva asociacionnan strategico di defensa y amplia oportunidatnan pa coperacion. Nan ta facilita e intercambio di conosemento specialisa, ta fortalece lasonan institushonal y ta crea camindanan pa colaboracion den areanan di interes comparti. E relacionnan aki ta contribui na e desaroyo di capacidat di GDF riba termino largo mientras ta avansa e interesnan mas amplio di defensa y seguridad maritimo di Guyana.