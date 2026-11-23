Awe ta comienso di otro siman, y nos ta lanta mainta tempran pa nos por cuminsa nos dia cu oracion pa gradici nos bon Dios pa e dia nobo cu nos por gosa nos bida.
Awo si nos ta mas y mas conciente cu tempo ta core y cu e fin di otro aña ta jega poco poco.
Preparación pa dos fiesta grandi, esta nacemento di yui di Dios y un jegada di un aña nobo.
Verfmento di cas, furamento di stoelnan, cortina nobo, ta tuma lugar.
Después ta wak pa panja y zapato nobo, despues e coi smaknan manera ajaca, ham, soppie bestia chikito, como e snack nan y coi bebe.
Esun principal mes ta bini despues.
Tempo di Pasco, tempo pa hasi bon cu esunnan cu ta rabia, tempo pa hasi obra di caridad.
Nos ta bai misa pa duna Cristo un bon bini, cu ta e ninjo dushi.
Ta bishita famia, cu e miho deseonan.
Despues ta bin e fin di aña cu e dandee pa desea tur hende hopi bendicìon y prosperidad den d aña nobo.
Señor tin e bendicion pa nos tur.