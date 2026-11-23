Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida riba e Green Corridor na altura di e Veld di Duracell na Barcadera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un auto a dal e ciclista nan a atende e victima cu tabata keha di dolor di schouder y nan a transporte pa hospital. Na yegada di e patruya ya caba e ambulans a bandona e sitio. Segun e chauffeur tabata scur y e no a logra wak e ciclista y a dal e sin cu e sa e ora ela para.