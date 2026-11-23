Oranjestad, Aruba – 23 di november 2026 – Un delegacion di FSMA Respaldo tabata presente di 4 te cu 7 di november 2026 na Cartagena, Colombia pa e “XXXIV Congreso Latinoamericano de Psiquiatría” APAL, cu e meta di amplia conocemento riba tereno di psikiatria, pero tambe pa atrae profesionalnan specialisa den salud mental pa bin traha na Aruba. Despues di esaki un delegacion a haci bishita di trabou na tres clinica na Bogota, Colombia, cu ta duna cuido psikiatrico como tambe di rehabilitacion y maneho di adiccion. E meta di e bishitanan na Bogota ta pa fortalece colaboracion internacional y intercambia experticio.

Participacion na congreso internacional di psikiatria

Di 4 te cu 7 di november 2026 a tuma luga e “XXXIV Congreso Latinoamericano de Psiquiatría” na Cartagena, bou di e tema “Construyendo una sociedad mentalmente saludable”.

E congreso a reuni psikiatranan, investigadornan y otro profesionalnan di Latinoamerica y otro partinan di mundo pa intercambia conocemento, desaroyonan cientifico y experiencia den practica.

E programa cientifico a inclui diferente topico importante manera psikiatria clinico, psicofarmacologia, psicoterapia, salud mental di mucha y hoben, adiccion, derecho humano y metodonan innovativo di tratamento. Tambe a dedica atencion na e desaroyo di cuido di salud mental den diferente contexto social y cultural.

Diferente psikiatra y psicologo di Respaldo a participa na e congreso aki. Nan participacion a brinda oportunidad pa amplia conocemento tocante e ultimo desaroyonan cientifico y internacional cu ta relevante pa sigui profesionalisa e cuido di salud mental na Aruba.

Respaldo ta presenta su organisacion y oportunidadnan di trabou

Ademas di participacion na e programa cientifico Respaldo tabatin su propio stand informativo durante e congreso.

Señora Caroline Hart, Directora General di Respaldo, señora Sheila Kelly, Hefe di HR & Development, y señora Milouschka Boekhoudt, Manager Zorg, tabata presente pa duna informacion tocante Respaldo y su diferente servicionan.

Via e stand, profesionalnan di henter latino america a haya oportunidad di conoce mas tocante e cuido di salud mental na Aruba, e trabou cu Respaldo ta realisa y e oportunidadnan profesional cu e organisacion ta ofrece.

Cu e participacion aki, Respaldo a pone enfasis riba establece contacto cu profesionalnan specialisa den salud mental y apoya e proceso di reclutamento di personal cualifica. Atrae y mantene profesionalnan cu e conocemento y experiencia necesario ta esencial pa garantisa continuidad y sigui desaroya e cuido specialisa di salud mental na Aruba.

Bishita di trabou na tres clinica psikiatrico na Bogota

Despues di e congreso, un delegacion di Respaldo a biaha pa Bogota, unda tabatin bishitanan di trabou na tres institucion di cuido psikiatrico y di adiccion.

E delegacion tabata consisti di señora Caroline Hart, drs. Nathalie Kingsale, señora Milouschka Boekhoudt, señora Sheila Kelly y dr. Andrés Ochoa Ponce, kende ta un psikiatra di Colombia cu recientemente a drenta den servicio di Respaldo y a establece su mes na Aruba.

E institucionnan bishita ta:

Clínica Emmanuel su sede na Facatativá

Clínica Montserrat, Instituto Colombiano del sistema nervioso

Clínica Eirén

E bishitanan di trabou tabatin como enfoke intercambio di conocemento y exploracion di posibilidadnan pa colaboracion internacional. Durante e bishitanan e delegacion a haya oportunidad pa conoce diferente manera di organisa y ofrece cuido psikiatrico den otro institucionnan.

Clinica Montserrat ta fungi tambe como hospital universitario pa mediconan residente di psikiatria di Universidad El Bosque, cu ta reconoci pa nos AruBIG. Clinica Eirén tin un modelo particular pa atende cu psikiatria cu tabata hopi interesante pa experencia. Na clinica Emmanuel na Facatativá, cu ta keda algun ora pafo di Bogota, a haya splicacion amplio con ta atende cu e grupo di clientenan psikiatrico como tambe di adiccion.

Inverti den futuro di salud mental na Aruba

Cu su participacion na e congreso APAL y e bishitanan di trabou na Bogota, Respaldo ta sigui amplia su conocemento y fortalece su conexionnan internacional, cu e meta di sigui mehora e cuido di salud mental pa nos comunidad na Aruba.

Rumbo pa un Aruba mentalmente mas saludabel.

Congreso Cartagena

Clinicanan bishita na Colombia

Clinica Emmanuel na Facatativá, Colombia

Clinica Eirén na Bogota, Colombia

Clinica Montserrat na Bogota, Colombia.

Respaldo versterkt internationale samenwerking en kennisontwikkeling

tijdens werkbezoek in Colombia

Oranjestad, Aruba – 23 november 2026 – Een delegatie van FSMA Respaldo was van 4 tot en met 7 november 2026 aanwezig bij het “XXXIV Congreso Latinoamericano de Psiquiatría” (APAL) in Cartagena, Colombia. Het doel van deze deelname was om kennis op het gebied van psychiatrie te vergroten en gespecialiseerde professionals binnen de geestelijke gezondheidszorg te interesseren voor een carrière op Aruba. Aansluitend bracht een delegatie van Respaldo werkbezoeken aan drie klinieken in de omgeving van Bogota, Colombia, die gespecialiseerd zijn in psychiatrische zorg, rehabilitatie en verslavingszorg. Deze bezoeken stonden in het teken van internationale samenwerking en het uitwisselen van expertise.

Deelname aan internationaal psychiatrisch congres

Van 4 tot en met 7 november 2026 vond in Cartagena het “XXXIV Congreso Latinoamericano de Psiquiatría” plaats, onder het thema “Construyendo una sociedad mentalmente saludable” (Bouwen aan een mentaal gezonde samenleving).

Het congres bracht psychiaters, onderzoekers en andere professionals uit Latijns-Amerika en andere delen van de wereld samen om kennis, wetenschappelijke ontwikkelingen en praktijkervaringen uit te wisselen.

Het wetenschappelijk programma besteedde aandacht aan uiteenlopende onderwerpen, waaronder klinische psychiatrie, psychofarmacologie, psychotherapie, kinder- en jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, mensenrechten en innovatieve behandelmethoden. Daarnaast was er aandacht voor de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg binnen verschillende maatschappelijke en culturele contexten.

Vanuit Respaldo namen verschillende psychiaters en een psycholoog deel aan het congres.

Hun deelname bood de gelegenheid om kennis te nemen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en internationale ontwikkelingen die relevant zijn voor de verdere professionalisering van de geestelijke gezondheidszorg op Aruba.

Respaldo presenteert haar organisatie en carrièremogelijkheden

Naast deelname aan het wetenschappelijke programma was Respaldo ook vertegenwoordigd met een eigen informatiestand tijdens het congres.

Mevrouw Caroline Hart, Algemeen Directeur van Respaldo, mevrouw Sheila Kelly, Hoofd HR & Development, en mevrouw Milouschka Boekhoudt, Manager Zorg, waren aanwezig om informatie te verstrekken over Respaldo en haar verschillende zorgdiensten.

Via de informatiestand kregen professionals uit heel Latijns-Amerika de gelegenheid om meer te weten te komen over de geestelijke gezondheidszorg in Aruba, de werkzaamheden van Respaldo en de huidige vacatures binnen de organisatie.

Met deze deelname richtte Respaldo zich op het leggen van contacten met gespecialiseerde professionals binnen de geestelijke gezondheidszorg en het ondersteunen van de werving van gekwalificeerd personeel. Het aantrekken en behouden van deskundige professionals is essentieel om de continuïteit van de zorg te waarborgen en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg op Aruba verder te ontwikkelen.

Werkbezoeken aan drie psychiatrische klinieken in Bogota en omgeving

Na afloop van het congres reisde een delegatie van Respaldo naar Bogota, waar werkbezoeken plaatsvonden aan drie instellingen die psychiatrische zorg en verslavingszorg bieden.

De delegatie bestond uit mw. mr. Caroline Hart, drs. Nathalie Kingsale, mw. Milouschka Boekhoudt MSc., mw. Sheila Kelly, en dr. Andres Ochoa Ponce. Dr. Ochoa Ponce is een psychiater afkomstig uit Colombia die recentelijk in dienst is getreden van Respaldo en zich in Aruba heeft gevestigd.

De volgende instellingen werden bezocht:

Clínica Emmanuel, vestiging in Facatativá

Clínica Montserrat, Instituto Colombiano del Sistema Nervioso (Colombiaans Instituut voor het Zenuwstelsel)

Clínica Eirén

De werkbezoeken waren gericht op kennisuitwisseling en het verkennen van mogelijkheden voor internationale samenwerking. Tijdens deze bezoeken kreeg de delegatie inzicht in verschillende manieren waarop psychiatrische zorg binnen de betreffende instellingen wordt georganiseerd en aangeboden.

Clínica Montserrat fungeert als universitair opleidingsziekenhuis voor artsen in opleiding tot psychiater aan de “Universidad El Bosque”, een universiteit die wordt erkend door AruBIG in Aruba.

Bij “Clínica Eirén” maakte de delegatie kennis met een bijzonder zorgmodel binnen de psychiatrie, dat waardevolle inzichten bood in een andere benadering van psychiatrische behandeling.

Tijdens het bezoek aan “Clínica Emmanuel” in Facatativá, gelegen 2,5 uur buiten Bogota, kreeg de delegatie uitgebreide uitleg over de wijze waarop de instelling zorg en begeleiding biedt aan cliënten met psychiatrische problematiek en verslavingsproblemen.

Investeren in de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg in Aruba

Met haar deelname aan het APAL-congres en de werkbezoeken in Bogota blijft Respaldo haar kennis vergroten en internationale contacten versterken, met als doel de geestelijke gezondheidszorg voor onze gemeenschap op Aruba verder te verbeteren.

Samen bouwen aan een mentaal gezonder Aruba

Congreso Cartagena

Clinicanan bishita na Colombia

Clinica Emmanuel na Facatativá, Colombia

Clinica Eirén na Bogota, Colombia

Clinica Montserrat na Bogota, Colombia.