Diasabra ultimo a tene e segundo edicion di e “Aruba Athletes Forum” cu a ser organisa door di Aruba Athletes’ Commission (AAC) y Comite Olimpico Arubano (COA). Despues di e prome edicion den 2025 cu a mira cu a logra yena un sala cu mas di 50 atleta, a dicidi di subi e cantidad, contando cu e apoyo di Ministerio di Deporte. Cu esaki a logra yena e sala cu alrededor di 100 atleta, cual ta un indicacion fuerte di e importancia di e topico principal. E di dos edicion di e foro a mira Salud Mental como tema, cu diferente expertonan Internacional, ademas di Aruba su propio ‘Safeguarding Officer. Banda di esaki a toca e tema di integridad, unda a trata e tema di “Anti-Doping”.

Despues di a presenta algun tayer den luna di juni den cuadro di salud mental, a una bes mas trece Dr. Shakiba Moghadam, cu despues di e ultimo sesionnan a conduci un investigacion na Aruba pa cu “Mental Health Literacy & Help Seeking”. Banda di Dr. Shakiba a trece Dr. Sandra Garcia, cu ta un psicologo deportivo cu recien a biaha cu e delegacionnan di TEAMARU pa diferente Weganan. Banda di salud mental, e tema di “Safe Sport” a wordo bon splica door di Irina Croes, cu ta forma parti di e comision di Safe Sport di COA, y cu tambe a acompaña TEAMARU como e persona encarga di Deporte Sigur. Finalmente a mira e organisacion di ARUNADO comparti hopi informacion importante pa cu anti-doping, cu sigur ta importante pa tur atleta cu ta competi den na deporte.

E foro di atleta a conta cu un gran participacion y interes di tur atleta presente, aportando na tur combersacion y actividad. E tipo di eventonan aki ta un momento special unda ta logra reuni atletanan di diferente edad y deporte, compartiendo cu otro y hunto tratando temanan importante pa e desaroyo di deporte na Aruba. COA ta gradici AAC y su presidente Monica Pimentel cu a percura pa e organisacion di evento aki, tur e expertonan cu a prepara nan tayernan, tur boluntario y ekipo di COA cu a yuda haci e evento aki posibel y claramente tur federacion y atleta cu a tuma di nan tempo pa participa na e segundo edicion di e Aruba Athletes Forum.

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