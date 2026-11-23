Dialuna merdia a drenta informe di un accidente na e rotonde Mahuma, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un truck a subi e rotonde net ora un otro auto tambe tabata riba e rotonde. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Truck a subi rotonde net ora auto tabata bini y nan a dal den otro
Dialuna merdia a drenta informe di un accidente na e rotonde Mahuma, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un truck a subi e rotonde net ora un otro auto tambe tabata riba e rotonde. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.