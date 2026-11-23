Awe tabatin e regiezitting den e caso Kwihi.

Den e caso aki tabatin inicialmente seis sospechoso, entre nan C.V.J.R., minister anterior di Transporte, Comunicacion y Sector Primario. E sospechonan ta relaciona cu malversacion di fondonan publico, estafa, labamento di placa, fraude di belasting y maluso di funcion, cometi den e periodo di prome di januari 2017 te 10 di december 2024.

Siman pasa Ministerio Publico a conclui e caso contra e di seis sospechoso di inicialnan A.J.B. pa medio di un transaccion. A.J.B. tabata wordo sospecha di fraude di belasting y di labamento di placa. Ministerio Publico ta considera cu e hechonan contra B. por wordo comproba y ta haya cu un transaccion ta un forma adecua pa finalisa su caso specifico. Consecuentemente, actualmente tin cinco sospechoso den caso Kwihi.

E caso aki a sali na cla pa prome biaha na februari 2023, ora tabatin listramentonan na diferente adres, caminda a confisca cargadornan di dato y documentacion administrativo.

Durante e regiezitting di awe, abogadonan di C.V.J.R. y e cuatro otro sospechosonan a presenta nan deseonan pa mas investigacion. Nan a pidi entre otro pa scucha testigonan.

Un regiezitting ta un tratamento preparatorio den Corte, den cual hues no ta trata contenido di e caso penal. Durante un regiezitting ta discuti tocante cua investigacionnan ta necesario ainda pa tuma lugar y hues ta dicidi tocante e peticionnan aki.

Hues lo dicidi riba 11 di december venidero tocante e deseonan pa mas investigacion.

Regiezitting zaak Kwihi

Vandaag heeft de regiezitting plaatsgevonden in de zaak Kwihi.

In deze zaak werden aanvankelijk zes personen als verdachte aangemerkt, onder wie voormalig minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector C.V.J.R. De verdenkingen hebben betrekking op ambtelijke verduistering, oplichting, witwassen, belastingfraude en misbruik van functie, gepleegd in de periode van 1 januari 2017 tot en met 10 december 2024.

Vorige week heeft het Openbaar Ministerie de zaak tegen de zesde verdachte, A.J.B., door middel van een transactie afgedaan. Zij werd verdacht van belastingfraude en witwassen. Het OM is van oordeel dat de feiten tegen B. bewezen kunnen worden en beschouwt een transactie in haar geval als een passende afdoening van haar zaak. Daarmee staan momenteel nog vijf verdachten terecht in de zaak Kwihi.

De zaak kwam voor het eerst naar buiten in februari 2023, toen op verschillende adressen doorzoekingen plaatsvonden, waarbij gegevensdragers en administratie in beslag werden genomen.

Tijdens de regiezitting van vandaag hebben de advocaten van C.V.J.R. en de andere vier verdachten hun onderzoekswensen naar voren gebracht. Daarbij werd onder meer verzocht om getuigen te horen.

Een regiezitting is een voorbereidende zitting waarin de rechter niet ingaat op de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Tijdens zo’n zitting wordt besproken welke onderzoeken nog noodzakelijk zijn en beslist de rechter over de verzoeken.

De rechter zal op 11 december aanstaande beslissen op de ingediende onderzoekswensen.