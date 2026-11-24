Diabièrne 20 di Novèmber Marina Colombiano i Marina Real di Hulanda a enfatisá nan koperashon n kontínuo durante un resepshon na bordo di Zr. Ms. Friesland na Cartagena. E evento a marka 200 aña di relashonnan diplomátiko entre Hulanda i Colombia, mientras tambe a enfoká riba nan kompromiso kompartí ku siguridat riba laman.

E resepshon a konta ku presensia di representantenan di tantu Marina komo Embahada Hulandes. Entre esnan presente tabata Komandante Walter Hansen, Komandante di Forsanan Hulandes den region Caribe; contra-almirante Darío Eduardo Sanabria Gaitán, direktor di e Skol Naval Almirante Padilla na Cartagena, i e sucesor komo Komandante di e Forsa Naval di Karibe di Colombia, Kapitan di Navío Alejandro Enrique Asela Rosas, i e Embahador Hulandes, Marielle Geraedts.

Pa Hansen i Sanabria Gaitán, esaki a sirbi tambe komo nan promé enkuentro en persona, durante kua nan a papia tokante e kolaborashon entre nan respektivo forsanan naval.

Koperashon den Region

Colombia ta un partner klave den promoshon di siguridat marítimo den Region Caribe. E koperashon ta enfoka ent5re otro riba esfuersonan pa kombatí kriminalidat relashonáku droga. Ademas, marineronan Colombiano i Hulandes ta trein huntu frekuentemente durante ehersisionan konhunto. Dor di kompartí konosementu i eksperensia, e dos marinanan ta fortalesé nan koperashon mutuo. Esei ta vital den un region kaminda seguridat marítimo ta rekerí e esfuerso kolektivo di vários nashon i partnernan internashonal.

E resepshon a enfatisá e importansia di e kolaborashon aki i a brinda un espasio pa profundisá mas ainda e lasonan entre e partnernan enbolbí.

Colombian and Dutch Navies Strengthen Cooperation

On Friday, November 20, the Colombian Navy and the Royal Dutch Navy highlighted their ongoing cooperation during a reception aboard HNLMS Friesland in Cartagena. The event marked 200 years of diplomatic relations between the Netherlands and Colombia. Also on their shared commitment to maritime security was focused upon.

The reception was attended by representatives from both navies and the Dutch Embassy. Among those present were Commodore Walter Hansen, Commander of the Royal Netherlands Navy in the Caribbean Region; Rear Admiral Darío Eduardo Sanabria Gaitán, Director of the Almirante Padilla Naval School in Cartagena, and the successor as Commander of the Colombian Caribbean Naval Force, Captain Alejandro Enrique Asela Rosas.

For Hansen and Sanabria Gaitán, this also served as their first in-person meeting, during which they discussed the collaboration between their respective naval forces.

Cooperation in the Region

Colombia is a key partner in promoting maritime security in the Caribbean Region. The cooperation focuses, among other areas, on combating drug-related crime. Furthermore, Colombian and Dutch marines frequently train together during exercises. By sharing knowledge and experience, the navies strengthen their mutual cooperation. That is vital in a region where maritime security requires the collective engagement of nations and international partners.

The reception underscored the importance of this partnership and provided space to further strengthen ties among the involved parties.

Colombiaanse en Nederlandse marine versterken samenwerking

De Colombiaanse marine en de Koninklijke Marine stonden vrijdag 20 november stil bij hun samenwerking tijdens een receptie aan boord van Zr.Ms. Friesland in Cartagena. De bijeenkomst markeerde 200 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Colombia. Ook de gezamenlijke inzet voor veiligheid op zee stond centraal.

Bij de receptie waren vertegenwoordigers van beide marines en de Nederlandse ambassade aanwezig. Onder hen waren commandeur (CDR) Walter Hansen, Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied, contralmirante Darío Eduardo Sanabria Gaitán, directeur van marineschool ‘Almirante Padilla’ in Cartagena, opvolgend commandant van de Colombiaanse Caribische Zeemacht, Capitán de Navío (KTZ) Alejandro Enrique Asela Rosas, en de Nederlandse ambassadeur Marielle Geraedts.

Voor Hansen en Sanabria Gaitán was het de eerste persoonlijke ontmoeting. Tijdens deze ontmoeting spraken zij over de samenwerking tussen beide marines.

Samenwerking in de regio

Colombia is een belangrijke partner bij het bevorderen van de maritieme veiligheid in het Caribisch gebied. De samenwerking richt zich onder meer op de bestrijding van drugscriminaliteit. Ook trainen Colombiaanse en Nederlandse mariniers regelmatig samen tijdens oefeningen. Door kennis en ervaring te delen, versterken de marines hun onderlinge samenwerking. Dat is belangrijk in een regio waar maritieme veiligheid vraagt om gezamenlijke inzet van landen en internationale partners.

De receptie onderstreepte het belang van deze samenwerking en bood ruimte om de contacten tussen de betrokken partners verder te versterken.