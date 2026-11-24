Awe nos ta cuminsa cu otro bunita dia den nos bida, y nos mester corda cu cada dia cu ta pasa lo no bolbe nunca mas den e bida aki, pesey mes nos no mester lubida ta un regalo di nos bon Dios cada día ta y gosa e dia bon tambe hunto cu bo famia.
Pesey nos ta contento cu nos bon Dios, y nos ta gradicido pesaki tambe y cu nos kier mustra Señor con grandi nos Fe ta den Dje.
Semper ora nos keda hasi uso di tur cos cu nos tin pa hasi nos bida felis, usa nan lo maximo tambe.
Hopi biaha nos tin mas cu nos mes sa, y asina nos lo logra hasi nos mes felis y tur cu ta rond di nos.
Cuanto biaha ta resta hopi cuminda, paso a cushina di mas, of un of otro a hanja treet na trabou, semper pa un of otro motibo ta sobra y semper tin caminda pa hiba esaki tambe.
Sea cu ta un trahado, of un landloper sea ken cu ta, pero afo tira e no mag di bai si.
Señor ta pidi nos pa hasi bon y nos lo hanja bon.
Mane nos defunto mama ta bisa semper, caminda un of dos boca por come, ta hopi mas lo por come.