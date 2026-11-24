Durante e Aruba Athletes Forum cu a tuma luga diasabra ultimo, atletanan presente a participa den un gran variedad di tayer, algun cu Dr. Sandra Garcia di “Mente para Ganar” (MPG) a presenta. Sandra ta specialisa den psicologia deportivo y ta traha cu atletanan di tur nivel den diferente deporte, aportando na e entrenamento mental necesario pa por presta miho durante entrenamento y competencia. Sandra tambe ta a forma parti di diferente delegacion di TEAMARU como psicologo deportivo pa asina traha cu atletanan na competencia pa asina asisti cu e preparacion mental pa mehora e nivel di rendimento.
E tayernan cu Sandra a presenta ta modulonan di e MPG Academy, cu ta e cursonan cu ta duna atletanan pa entre nan mente. E prome tayer “Mentalidad Clutch” cu ta trata e maneho di presion competitivo, ta enfoca den siña con pa trata y maneha e emocionnan di presion cu por sinti durante competencia. E di dos tayer ta e maneho di eror, cual ta sigur un tema cu tur atleta ta experiencia durante entrenamento y competencia. Aki ta duna tips pa con maneha locual por pasa den bo mente ora di haci un eror, y con pa percura pa esey no stroba un bon prestacion. Pa ambos tayer a duna diferente “tools” cu por usa pa asina semper entrena e aspectonan aki, ofreciendo un manera facil y gratis di maneha presion y controla bo mente ora di haci un eror.
Comite Olimpico Arubano (COA) y Aruba Athletes’ Commission (AAC) ta gradici Dr. Sandra Garcia pa a comparti su conocemento y experiencia cu e grupo grandi di atleta cu a participa durante e foro di atleta. Entrena bo mente ta un parti esencial cu sigur por yuda tur atleta rindi mas den nan deporte.
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