Corte di Prome Instancia 26 november 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.15
|J.S.O.S.
|Uitspraak
|08.15
|T.D.
|Uitspraak
|08.30
|R.W.A.R.
|R. ta wordo acusa di a tuma bida di un persona riba 27 di januari 2026 dor di los tiro riba dje.
|09.30
|S.Y.M.
|Y.M. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona riba 25 di oktober 2025.
|10.25
|L.A.N.P.
|N.P. ta wordo acusa di a maltrata un persona seriamente y a caus’e daño fisico grave riba 17 di augustus 2025 dor di morde.
|11.00
|J.G.H.B.
|B. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 29 di september 2025 dor di dal e cu un fan varios biaha na su cara, trapa riba e persona benta abao y dal e cu mokete na su cara, lomba y pecho.
E ta wordo acusa di a destrui auto di e persona aki riba e mes fecha.
|11.35
|R.J.R.D.
|R.D. ta wordo acusa di e maltrata un persona riba 28 di augustus 2025 dor di ranke varios biaha na su cabey y dal e na su cabez.
|13.30
|C.A.J.
J.J.W.
|J. ta wordo acusa di a sconde un suma di placa, mientras cu e tabata sa cu e tabata cen procedente di un crimen, den e periodo di 30 di oktober 2025 te 20 di november 2025. W. ta wordo acusa di ladronicia di dos suma di placa den e periodo di 13 di mei 2024 te 20 di november 2025.
|14.45
|M.M.B.
|B. ta wordo acusa di ladronicia di un suma di placa den e periodo di prome di januari 2025 te 6 di mei 2025.
|15.05
|V.M.M.B.
|M.B. ta wordo acusa di destruccion di auto di un persona riba prome di maart 2026.