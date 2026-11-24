Corte di Prome Instancia 27 november 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.15
|A.A.S.
|Uitspraak
|08.15
|O.L.T.
|Uitspraak
|08.30
|D.G.Z.H.H.
J.J.M.
S.T.F.
J.S.M.
|H.H. y J.J.M. y J.S.M. ta wordo acusa di intento di homicidio y posesion di un arma di candela riba 26 di mei 2026. F. ta wordo acusa di posesion di arma di candela na mei 2026.
J.H.M. y J.S.M. ta wordo ademas acusa di atraco, heling, labamento di placa y posesion di un arma di candela riba 4 di maart 2026
|14.00
|J.S.Z.G.
Y.D.T.P.
|Pro forma. Z.G. y T.P. ta wordo acusa di intento di asesinato y maltrato cu arma riba 21 di augustus 2026.
|14.00
|G.A.B.
I.E.M.M.
|Pro forma. G. y M.M. ta wordo acusa di intento di asesinato y maltrato cu un arma riba 23 di augustus 2026.
Corte di Prome Instancia 1 december 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|11.30
|S.J.M.
W.M.M.
|M. y M. ta wordo acusa di maltrato cu arma y di a comete violencia den publico riba 14 di september 2025.
Corte di Prome Instancia 3 december 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|J.M.G.V.
|G.V. ta wordo acusa di menasa y posesion di arma di candela riba 19 di maart 2026.
|09.00
|W.C.F.C.
|C. ta wordo acusa di posesion di cocaina y marihuana na 2025.
|09.30
|K.M.
Y.L.S.
|M. y S. ta wordo acusa di intento di maltrato pisa na maart 2026.
|10.30
|K.E.Y.
|Y. ta wordo acusa di ladronicia riba 13 di augustus 2025.
|11.00
|G.J.G.
|G. ta wordo acusa di a menasa un persona cu morto riba 30 di augustus 2026 dor di bise (entre otro): “Mi ta bay mat’e. E sigui cansa mi, mi ta bay mat’e. E cos no ta bay keda asina. Mi ta hacie”.
|13.30
|I.H.Z.M.
|Z.M. ta wordo acusa di heling di un motorfiets y su nummerplaat den e periodo di 2 di juni 2026 te 11 di juni 2026.
|14.00
|D.L.O.
A.R.M.A.
|O. ta wordo acusa di a keda sin cumpli cu ordo di polis riba 24 di mei 2026. A. tambe ta wordo acusa di a keda sin cumpli cu ordo di polis riba 24 di mei 2026 dor di nenga pa stop su vehiculo ora nan a bise. A. ta wordo acusa ademas di posesion di un arma (un machete) riba caminda publico y di a stuur auto sin rijbewijs riba e fecha menciona.
|14.30
|L.L.C.
|Pro forma. C. ta wordo acusa di importacion di marihuana riba 19 di mei 2026.
|15.00
|V.V.V..
|Pro forma. V. ta wordo acusa di importacion di marihuana riba 18 di april 2026.
|15.30
|C.A.d.W.
|D.W. ta wordo acusa di maltrato di su mes pareha riba 11 di oktober 2025 dor di pushe abao y dal y scop e na su cara, cabez y curpa.
Corte di Prome Instancia 7 december 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|D.C.R.W.
Y.P.B.R.
D.C.R.I.
|E sospechosonan ta wordo acusa di contrabanda di hende, falsificacion den e periodo di 17 di juli 2025 te juni 2026
Corte di Prome Instancia 17 december 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|R.R.N.B.
|B. ta wordo acusa di destruccion y maltrato den e periodo di ferbuari 2023 y riba 15 di mei 2023 y di intento di maltrato cu un arma na 2024.
|09.30
|J.J.V.P.
|P. ta wordo acusa di importacion di marihuana riba 6 di april 2026.
|10.10
|C.E.R.
|R. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia di airco y koper for di dos cas riba 25 di februari 2026.
|10.50
|M.A.H.P.
|H.P. ta wordo acusa di maltrato pisa y maltrato cu arma riba 15 di maart 2024.
|11.30
|D.M.H.
|H. ta wordo acusa di, riba 16 di december 2025, a yuda un persona cu tabata core bao influencia, dor di declara na polis cu ta e tabata na stuur.