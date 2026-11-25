Diaranson madruga a drenta informe di un candela na un cas na Juwaweg na Sanicolas, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un auto den e cura di e cas cu ta na candela. Polis a alerta e habitantenan pa nan sali y tene distancia. Na yegada di e bombero nan a cuminsa combati e candela cu a pasa pa e muraya di palo y a afecta e cashi coriente. Pa cual motibo a pidi presencia di Elmar pa bin wak esaki. Presencia di ambulans tambe a ser pidi pa un dama di 25 aña cu lo a bira malo y cay flauw. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes y a ser conseha pa bay su dokter di cas. Polis a solicita presencia di e investigadornan technico y forensyco pa documenta e caso ya cu aki ta ser papia cdi cu ta intencional.