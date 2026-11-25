Un dia nobo, bunita y cu hopi canto di pajarito y un bista asina bunita di nos fauna, nos naturalesa.
Esaki ta un regalo di nos bon Dios cu ta stima su yuinan masha hopi mes y kier pa tur cos bai bon cu nos.
Maske tin di nos por ta pasando den duro, pero nos no mester lubida y corda semper riba un dicho cu bisa :
Despues di tormenta semper ta bin un regenboog.
Esski ta significa cu bo por ta pasando den un tempo malo mes den bo bida, pero Tata ta cu bo y bo lo bai pasa den un temporada hopi bon den famia, den e parti financiero, y den amor.
Hopi hende ta biba pa biba awendia y nan no ta corda riba mayan.
Nos grandinan por a pasa den 7 anja malo, pero nan a pensa bon y tabata ta sa di warda pa mayan pa nan no pasa malisimo cu nan famia.
Nan a bai y laga cas, tereno, y te hasta placa bou colchon.
Awendia hopi ta bai pasa den tempo hopi duro mes, si nos sigui biba asina.
Por cuminsa pensa caba con malo nos posición financiero ta bai ta den e otro anja.