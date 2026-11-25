E Aruba Athletes Forum cu a tuma luga diasabra ultimo a trata como tema central “Mental Health”, pero esey no ta nifica cu no lo trata otro temanan importante pa atletanan. Banda di e diferente tayernan di psicologia deportivo, salud mental y deporte sigur, a trata e topico di anti-doping. Aruba Athletes’ Commission (AAC) a invita e organisacion local ARUNADO pa un sesions cu e alrededor 100 atleta cu a yega pa e foro di atleta.

Bou di guia di e Presidente di ARUNADO Sr. Patrick Werleman, un team di alrededor 8 boluntario di ARUNADO cu ta inclui diferente “Doping Control Officers” (DCO) a prepara un tayer hopi interactivo cu den un manera divertido a educa e hobennan riba e diferente aspectonan cu nan mester conoce den cuado di tur cos anti-doping. Gran parti di esaki ta compronde e diferente procesonan cu nan por encontra nan mes aden ora di wordo yama pa haci un test di doping, of con pa haya e informacion necesario pa sa si un medicamento por wordo usa of no. Finalmente a trata e importancia di sa e derechonan y responsabilidadnan como atleta pa cu anti-doping, percurando pa cumpli “World Anti-Doping Code”.

Comite Olimpico Arubano (COA) hunto cu AAC ta reconoce e gran importancia di e topico di anti-doping, como e ta parti di e integridad y buena gobernansa di tur organisacion deportivo. Ta gradici ARUNADO y tur su boluntarionan pa e tremendo tayer interactivo y pa comparti e conocemento cu nos atletanan di Aruba.

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