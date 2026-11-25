Como parti di un siman cu diferente actividad den cuadro di e tema di salud mental, a organisa un sesion cu tur e stakeholders di e tema na Aruba pa asina por presenta e resultadonan di e investigacion bou di e nomber di “Mental Health Literacy & Help Seeking”. Dr. Shakiba Moghadam cu a prepara y ehecuta e encuesta hunto cu Aruba Athlete Commission (AAC) su Presidente Monica Pimentel, a presenta e e resultadonan di esaki dilanti un grupo di profesionalnan den e sector di deporte y salud. E grupo a mira diferente psicologo y trahado social di e mundo priva y publico, cual a inclui e Ministerio di Salud, Fundacion Lotto pa Deporte,Ministerio di Deporte, Respaldo y Stichting Hunto.

Durante e presentacion a comparti resultadonan clave cu a hiba na diferente dialogo interesante y productivo , conectando e informacion cu e situacion na nivel nacional pa cu salud mental. Apesar di a ta un investigacion cu a enfoca riba e atletanan y dirigentenan deportivo, a mira cu hopi di e resultadonan ta similar na e situacion di salud mental general na Aruba. E combersacion a hiba na kier papia mas di kico por wordo haci pa mehora e diferente puntonan di interes cu a mira durante e presentacion. Finalmente a indica di kier cuminsa cu un iniciativa colaborativo dentro di e diferente stakeholders presente pa sigui trata e tema aki pa hunto yega na crea diferente plan pa yega na solucionnan pa trata salud mental den deporte.

Comite Olimpico Arubano (COA) y AAC ta gradici tur e profesionalnan cu a presenta pa e sesion interactivo aki unda a comparti nan ideanan y a mustra e deseo di kier traha hunto pa mehora di salud mental den deporte na Aruba.

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