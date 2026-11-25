Posted in INCIDENTE PUEBLO TA INFORMA: ACCIDENTE NA KUDAWECHA, chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia 17:32 November 25, 2026 Leave a comment PUEBLO TA INFORMA: ACCIDENTE NA KUDAWECHA, chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia Related Articles [VIDEO] Polis a bay controla auto sospechoso patras di un container banda di Dyon Center na Madiki PUEBLO TA REPORTA: ACCIDENTE DILANTI EX-LA FAMA Accidente pa falta di preferencia na e crusada di Prof. Lorentzstraat cu Emmastraat. Chauffeur di un Kia Rio no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Toyota Jewela