Ariba diadoming merdia, e Centro Maritimo Operashonal (MOC) di Guarda Costa Caribense a ricibi un informe for di Klein Curacao tocante un hende cu mester yudansa medico. E tabata un homber di 73 aña cu tin nacionalidad Americano, cu durante landamento a guli hopi awa. E hende cu tabata presente a haci varios intentonan pa reanima e persona.

Personal di MOC a drenta contacto cu CITRO Medico pa evalua e situacion. Despues di a consulta, e dokter cu tabata na warda a recomenda pa trece e victima mas pronto posibel, asina e por ricibi yudansa medico y reanimacion por sigui sin perde tempo.

MOC a alarma e tripulacion di e helicopter, cu a drenta rumbo directo pa Klein Curaçao. E tripulashon a logra yega na e herido y a sigui cu e reanimacion. Lamentablemente, e yudansa no a yuda y e victima no tabata duna señal di bida mas. E tripulacion di e helicopter a trece e homber cu a fayece despues na Hato. Unda el a wordo pasa na polis. Guarda Costa ta etende su mas sincero palabranan di condolencia pa famia y sercanonan y ta desea nan hopi forsa den e momento dificil aki.