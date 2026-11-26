Trabao cu Kustwacht Caribe ta mas cu un solo un tipo di tarea. Bo ta traha riba awa, entrenamento pa situacionnan sorpresivo y forma parti di un team cu mester ta rapido den cambio. Bo ta kere cu esaki lo por atraebo? Tira un bista na e posibilidanan na werkenbij.kustwacht.org
[VIDEO] E trabao di Kustwacht Caribe por ta pa’bo?
Trabao cu Kustwacht Caribe ta mas cu un solo un tipo di tarea. Bo ta traha riba awa, entrenamento pa situacionnan sorpresivo y forma parti di un team cu mester ta rapido den cambio. Bo ta kere cu esaki lo por atraebo? Tira un bista na e posibilidanan na werkenbij.kustwacht.org