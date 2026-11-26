Awe ta otro dia den nos bida pa celebra gradiciendo nos bon Dios pa e regalo aki.
Awe ta un dia di gradici pa Merca, gradici pa tur loke por tin riba mesa hunto cu e union familiar.
Nos tin algo parecido cu e fiesta di nacimento di Hesus di Nazareth.
Cu Pasco di Nacimento nos ta celebra un union familiar, union cu bisinjanan, di henter un pais.
Pero principalmente pa hasi bondad, hasi bon obranan.
Esaki ta loke nos bon Dios ta sinja nos, stime mas cu tur cos, pero stima bo prohimo tambe.
Wak pa kende cu ta, cu tin rond di bo cu ta den nesecidad wordo juda cu algo pa come si e tin hamber y cualkier otro nesecidad.
Claro ta henter aña mester hasi bon. Pero cu Pasco tin mas infasis.