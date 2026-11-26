Durante un foro di atleta cu a mira un gran variedad di tayernan duna den cuadro di salud mental, a trata e tema di Safeguarding, cu ta conoci como Deporte Sigur. Aki a presenta Irina Croes, cu di profesion ta un trahado social, ademas di ta e “Safeguarding Officer” dentro di e comision di Safe Sport di Comite Olimpico Arubano (COA). Irina a haci diferente curso na nivel continental, recien participando den un curso unda e la ricibi su certificado na e Weganan Suramericano di Santa Fe 2026. Irina a participa como e delegado di Deporte Sigur den varios Weganan como parti di TEAMARU.
Irina a duna un splicacion amplio di kico “Safe Sport” ta encera un persona di Deporte Sigur ta haci, kico nan ta nifica pa e entorno deportivo, como e tema di Safe Sport ta no ta solamente trata atletanan, pero si no tur dirigente envolvi den e mundo di deporte. Durante e discurso a enfatisa e importancia di e tema aki, como e ta parti di e bienestar general di tur persona y crea un ambiente sigur pa tur hende por practica deporte den un manera sigur y sano.
COA hunto cu e Aruba Athletes’ Commission ta gradici Irina pa e tayer cu a duna y di su compromiso como Safe Sport Officer pa yuda Aruba su mundo di deporte traha riba un ambiente sigur pa un y tur.