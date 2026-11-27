Posted in INCIDENTE PUEBLO TA INFORMA: ACCIDENTE NA SAVANETA 21:50 November 26, 2026 Leave a comment PUEBLO TA INFORMA: ACCIDENTE NA SAVANETA Related Articles A yama polis pa persona sospechoso posiblemente arma cu mal intencion na snacktruck Un truck a pasa ranca waya kibra un palo di luz na Pos Chikito y a sigui core, 5 otro auto a pasa dal den e wayanan cu a keda colga Den fin di siman Guarda Costa a yuda un turista americano cu a haya un heat stroke na Klein Curaçao [VIDEO] Na Palm Beach un unidad di polis K9 a detene sospechoso busca pa justicia