Posted in INCIDENTE Polis di trafico a confisca un auto despues di un accidente na Morgenster 22:39 November 26, 2026 Leave a comment Diaranson anochi despues di un accidente na e crusada di Morgenster polis a confisca un auto pa motibo cu su papelnan no ta na ordo. A yama pidi takelwagen pa bin busca e auto y transporte pa warda di polis. Related Articles Truck di Gen Air a ranca waya di CableTV na Rooi Afo Booshi Wever: DICTADURA TA E ULTIMO RECURSO PA TRATA NA SILENCIA DEMOCRACIA Y HUSTIFICA MAL GOBERNACION POR MEDIO DI UN MOCION CHE! Polis mester a intermedia entre 2 bisiña cu ta busca problema cu otro na Madiki. Polis a bay atende un dama canando den trahe di Eva na Pavia