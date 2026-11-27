Diabierna madruga a drenta informe di un caso di suicidio na e Centro Orthopedagogico na Tarabana, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu na momento cu trahado cu ta pasa lanta e hoben masculino ta bin haya e hoben cu a comete e acto di pone un fin na su bida. E hoben aki cu pa motibo di problemanan psicosocial, no por biba sea completamente of parcialmente na cas ta interna den e institucion aki. Awe ela dicidi pa pone un fin na su bida. Na yegada di e personal di ambulans no tabata tin nada mas pa haci y a pidi presencia di un dokter. Na famia di e hoben nos ta extende nos mas sincero palabranan di condolencia.
Cuerpo Policial Aruba Ta Informa
UN MUCHA HOMBER NO TA REACCIONA NA ORTHOPEDAGOGISCHE CENTRUM
Awe 6’or di mainta central di polis ta wordo informa door di Alarm Central cu un persona no ta reacciona na O.C.C. (Orthopedagogische Centrum)
Central di polis ta despacha patruya na e sitio di e sucedido.
Na yegada di patruya ta bin encontra ambulance na e sitio dunando asistencia na victima cu ta un mucha homber di 15 aña.
E prome informa ta cu un mucha homber di 15 aña lo a pone fin na su bida.
Pero lamentablemente despues di varios intento no por a haci nada mas pa e hoben.
Dokter y polis forensico ta presenta pa haci nan investigacion.
Dokter Rivera ta constata morto di e mucha homber fam R. naci na Aruba di 15 aña.
Cuerpo Policial Aruba ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.
—— FIN DI E COMUNICADO OFICIAL DI CUERPO POLICIAL ARUBA