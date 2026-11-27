Diabierna mainta tempran a drenta informe di un accidente basta pisa cu hende herida na Pos Abao, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio, Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente frontal unda cu e chauffeur di un Mitsubishi Lancer di pabao a bay pasa un auto y ela bay dal fronta riba un Toyota Yaris di direccion contrario y a dal e frontal mand’e bira bay cay den e greppel. Debi na e fuerte impacto ambos chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulansnan nan a atende e victimanan y a transporta nan pa hospital.