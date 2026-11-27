Otro día hopi importante den nos bida y cu cara na laira nos ta resa na nos bon Dios pe bendición di awe.
Otro fin di siman jen di coi hasi y e tempo ta pasa volando mane nan ta bisa.
Ta bon pa nos hendenan bai poco poco den e dianan aki pa evita accidente.
Hopi biaha pura pura ta core hasi cosnan y ta asina ta bin malora cu por caba den gastonan extra sin cu tin mester.
Tur skina tin actividadnan cu ta trese dalmento di drinks cu por tin concecuencianan te hasta fatal
I asina ta trese famia den problema sin tin mester.
Semper sali na tempo pa hasi afair y otro cosnan necesario pero time bo ora.
Tambe ta bon pa parti trabounan y delega trabou na otronan.
Pa asina tur cos no cai riba bo.