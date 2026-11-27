E “Aruba Athletes Forum” a conta cu un tema central cu ta salud mental, den e caso aki specificamente di atletanan. Dr. Shakiba Moghadam, un “Chartered Pschygolist” cu un specialisacion den pscicologia deportivo a bin Aruba den luni di juni y a duna diferente tayer riba e tema aki, unda a constata e necesidad di por tin mas informacion concreto di e situacion di salud mental na Aruba bou di deportistanan. Esaki a conduci pa hunto cu e “Aruba Athletes’ Commission” (AAC) haci un investigacion a base boluntario, pa asina por haya un miho comprension di “Mental Health Literacy and Help Seeking within the sports community” na Aruba.
Durante e foro di atleta Dr. Shakiba a presenta e resultadonan relevante pa tur e atletanan presente, indicando cu gran mayoria a constata di haya e tema di salud mental como importante, pero no tin e conocemento y no sa unda pa haya e informacion. Esaki ta un indicacion importante di kico e siguiente paso mester ta pa cu salud mental na Aruba, unda mester haci mas na educacion y conscientisacion. Banda di esaki Dr. Shakiba a percura pa duna diferente tayer di con pa maneha e tema di salud mental como atleta den un manera sumamente interactivo, percurando pa den un manera divertido comparti hopi informacion valioso.
Comite Olimpico Arubano (COA y AAC sigur ta hopi gradici na Dr. Shakiba pa su deseo y compromiso di kier yuda e mundo di deporte na Aruba pa cu salud mental, specialmente como e ta bin di un iniciativa propio, como e tin un aprecio special pa Aruba y ta sinti su mes na cas, danki Shakiba!
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