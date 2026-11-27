Diez aña di castigo exigi contra chofer accidente mortal riba brug di Renaissance

Awe Corte den Prome Instancia a trata e caso penal contra C.C.F.P., kende ta wordo persigui pa dobel homicidio, dos cargo di intento di homicidio, bandona e lugar di un accidente di trafico, maneha bao influencia di alcohol y core auto sin rijbewijs valido. E acusacionnan ta relaciona cu e accidente grave di trafico cu a sucede riba brug di Renaissance dia 4 di januari 2026, den cual dos persona a perde nan bida.

Fiscal a exigi un castigo di prison incondicional di diez aña contra e sospechoso, mas un descualificacion pa maneha un vehiculo pa un periodo di cinco aña. Pa yega na e exigencia aki, fiscal a tene cuenta cu e gravedad di e hechonan y e consecuencianan profundo cu esakinan a trece cu nan. E comportacion di e sospechoso den trafico a costa dos persona nan bida y a causa un sufrimento irreparabel cerca nan famianan.

Segun Ministerio Publico por papia di un comportacion den trafico excepcionalmente peligroso. Fiscal a papia di un “careda di hende desenfrena den cual no a tene cuenta pa nada cu e riesgonan pa otronan riba caminda, en especial esnan mas vulnerabel”. El a enfatisa cu e victimanan apenas tabatin tempo pa reacciona y no tabatin ningun chens pa evita e dalmento.

Fiscal a para keto tambe na e impacto social di e accidente. Core sin rijbewijs y core bao influencia di alcohol nunca no mag di wordo considera como “comportacion normal” den nos comunidad. Accidentenan di trafico di e naturalesa aki por destrui bida di hende. E consecuencianan ta no solamente pa e victimanan y nan famianan carga, pero ta afecta sociedad den su totalidad. Den e contexto ey, fiscal a haci e pregunta: “Cuanto famia mas mester sufri perdida pa semper di nan ser keri pa motibo di imprudencianan di un otro?”

Famianan di e victimanan a pidi un compensacion pa daño material y inmaterial pa mas di 320.000 florin.

Hues lo dicta riba 18 di december 2026.

Tien jaar geëist dodelijk verkeersongeval Renaissance-brug

Vandaag heeft de inhoudelijke behandeling plaatsgevonden van de strafzaak tegen C.C.F.P., die terechtstaat voor dubbele doodslag, meermalen gepleegde poging tot doodslag, het verlaten van de plaats van een verkeersongeval, rijden onder invloed en het rijden zonder geldig rijbewijs. De verdenkingen houden verband met het ernstige verkeersongeval op de Renaissance-brug op 4 januari 2026, waarbij twee personen om het leven kwamen.

De officier van justitie eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien jaar en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van vijf jaar. Bij het bepalen van de strafeis liet de officier de ernst van de feiten en de verstrekkende gevolgen daarvan zwaar meewegen. Het handelen van de verdachte heeft twee mensenlevens gekost en onherstelbaar leed veroorzaakt voor hun nabestaanden.

Volgens het Openbaar Ministerie was sprake van uitzonderlijk gevaarlijk rijgedrag. De officier sprak van “een dollemansrit waarbij totaal geen rekening is gehouden met de risico’s voor het overige verkeer en in het bijzonder de zwakkere verkeersdeelnemers”, en benadrukte dat de slachtoffers nauwelijks tijd hadden om te reageren en “geen schijn van kans” hadden om een aanrijding te voorkomen.

Ook stond de officier stil bij de maatschappelijke impact van het ongeval. Rijden zonder rijbewijs en rijden onder invloed mogen nooit als normaal worden beschouwd. Verkeersongevallen van deze aard kunnen levens verwoesten en hebben niet alleen gevolgen voor slachtoffers en hun nabestaanden, maar raken de samenleving als geheel. In dat verband stelde de officier de vraag: “Hoeveel families moeten hun geliefden voor altijd missen door de stommiteiten van een ander?”

Namens de slachtoffers is een schadevergoeding van ruim Afl. 320.000 aan materiële en immateriële schade gevorderd.

De rechtbank zal op 18 december 2026 uitspraak doen.