Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta comparti resultado di Visa Credit Card pa tercer kwartaal di 2026, cu ta brinda informacion tocante gasto di bishitantenan internacional cu a haci uzo di nan Visa card durante nan estadia na Aruba. Durante Q3 2026, 296.118 Visa cardholder for di 132 pais a gasta un total di USD 187,7 miyon na Aruba, representando un aumento di 15,1% compara cu e mesun periodo di aña pasa. Cantidad di cardholder a aumenta cu 16%, mientras cu gasto promedio pa cardholder a keda relativamente stabiel na USD 634.
Restaurant y gastronomia a representa e categoria cu gasto mas halto durante Q3 2026, cu USD 57,4 miyon, un aumento di 18,6%. Hotel y alohamento a genera USD 44,1 miyon, representando 23% di gasto total. Retail tambe a registra un tendencia positivo, cu gasto di USD 39,0 miyon, un aumento di 10,1% compara cu Q3 2025. Ademas, bishitantenan tambe a contribui na otro sectornan manera supermercado, transporte y entretenimento. E datonan aki ta mustra cu gasto di huespednan no ta concentra den un solo sector, sino cu ta genera actividad economico den diferente tipo di negoshi y servicio na Aruba.
ESTADISTICANAN CONFORME ACTUALISACION DEN E INDUSTRIA DI TURISMO
STAYOVER, ESTADIA Y PARTICIPACION DI MERCADO
Den luna di october 2026, Aruba a ricibi un total di 127.834 bishitante stayover y a registra 854.984 nochi di estadia, cu un promedio di estadia (Average Length of Stay – ALOS) di 6,7 anochi.
E distribucion di mercado durante october a mustra cu Norte America ta e mercado principal, representando 69,5% di tur yegadanan, cu 88.804 bishitante. Sur America a contribui cu 22,4%, cu 28.632 bishitante, Europa cu 5,2%, cu 6.687 bishitante, mientras cu otro regionnan a representa 2,9%, cu 3.711 bishitante. Estados Unidos a registra 83.689 bishitante durante october.
SHORT-TERM VACATION RENTALS (STVR)
A.T.A. ta sigui monitorea e sector di Short-Term Vacation Rentals (STVR) pa medio di e plataforma Lighthouse. Pa october 2026, e nivel promedio di ocupacion a registra 65%, mientras cu e Average Daily Rate (ADR) pa e luna tabata USD 343. Ademas, e sector a genera un entrada total di USD 33.114.391 durante october 2026.
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Occupancy
|45%
|31%
|36%
|48%
|53%
|65%
|ADR in $
|291
|293
|352
|343
|288
|343
|Revenue in $
|8,308,409
|9,885,506
|16,387,347
|17,513,326
|23,468,978
|33,114,391
Bishita www.ata.aw tur luna pa e Statistical Monthly Report.