Posted in INCIDENTE Control di polis ta sigui: Polis a para auto sin number! 20:31 November 27, 2026 Leave a comment Diabierna anochi polis atento a para un Lexus cu lo no tabata tin number di auto. Aki e patruya a atende cu e chauffeur pa asina controla e papelnan pa wak pakiko e no tabata tin su number. Related Articles Informe di pelea entre pareha a bin resulta pelea entre adictonan ambulante Auto a dal dama peaton riba e parkinglot di Ling & Sons Sentencia caso Tulipan / Uitspraak zaak Tulipan Windshield destrui den comienso di siman na Kurimiauw abo por sa ken a hacie? Laga Sa!