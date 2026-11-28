Diabierna anochi durante un wega di softball un hungador pa evita un home-run a bay catch un bala dal basta duro na e muraya kibra 3 djente y a cay abao cu e bala den e glove te ora cu e umpire a canta “OUT” pero e hungador a keda benta eybao cu e bala den e glove. E impacto tabata basta fuerte y a core bay na e victima pa wak kiko a pas’e. Pa motibo cu e golpi tabata hopi fuerte a pidi presencia di ambulans, Na yegada di e ambulans nan a atende y como e sla tabata basta duro a hib’e hospital pa wak kiko mas a afecte.