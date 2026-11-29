Diasabra net poco prome cu mey anochi a drenta informe di un accidente riba e caminda di Hato pa Tanki Flip net promer cu yega na e entrada di e warda di bombero, mesora a dirigi tanto polis, ambulans como tambe bombero na e sitio. Na yegada di e bomberonan a bin haya un pick-up gebolter den e greppel y e chauffeur herida tratando di sali. Nan a yude sali y na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un pick-up Hi-lux cu a baha caminda chip un palo di lus y cay den e greppel den banda. Na yegada di e ambulans nan a atende e chauffeur y a transporte cu urgencia pa hospital.