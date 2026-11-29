Awe ta otro dia di reflexion y gradicimento pa e dia den nos bida.
Nos bon Dios ta habri caminda pa nos por hasi bon den e tempo di Pasco cu Hesus ta nace.
Señor ta pidi nos pa ta cla y sin miedo corda riba Hesus cu a bini na mundo pa e salba nos di picanan.
Kiko nos mes mester hasi ta corda cu tempo di advent ta 4 siman pa prepara nos mes.
Cada ken lo hasi esaki na su manera. Pasobra si bo ta den rol stoel ta lógico cu bo no por bai un canamento fácil.
Si bo tin un malesa crónico of ta hospitalisa, tur ta motibonan pa bo prepara bo mes na otro manera.
Principalmente ta keda e bondad y e gana pa cumpli cu loke nos curason ta desea.
Tin hopi acionnan social cu por hasi pa cumpli cu loke Señor ta pidi nos.
Ta temporada di bondad, amistad y carinjo.