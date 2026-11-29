No tabata solamente wak y papia un tiki. Despues di sera conosi cu e organisacion, nan a bay awa pa haci nos test di landa den Fuikbaai, y e test ta husto manera e ta promete: pasa bou di e boto y subi na e otro banda. E hende cu hasi esaki, sa di biaha kiko ta sinti mantene calma mientras bo no ta wak nada, y esaki ta precisamente kiko bo mester na anochi cu cosnan ta complica. Asina ta cuminsa cu nos. Promé, wak kiko e trabao ta inclui, despues sinti kiko e ta pidi di bo, y finalmente dicidi si bo kier bay cu nos. Danki na tur hende cu a bini, y na nos tripulacion cu a guia esaki e mainta. Nan tabata un bunita grupo pa tin na nos kade. Nos por bay na nos voluntarionan y donacionnan. Bo kier sostene nos trabao? Wak e link mas abao. Bo mester ayudo riba lama? Llama 913 òf tuma contacto cu Kustwacht na VHF kanal 16.
#CITRO #Curacao #veiligopzee #reddingsbrigade #vrijwilligers